Lore Improta se pronuncia sobre suposto tiroteio em mansão na Bahia

Lore Improta, 30, usou suas redes sociais na manhã de hoje para se pronunciar sobre a notícia que se espalhou na noite de ontem, que dizia que a mansão que ela com o marido, Léo Santana, 26, e a filha deles, Liz, 2, em Salvador, Bahia, teria sido atingida por um tiroteio entre facções criminosas.

O que aconteceu

A influenciadora disse que estava no México, na pré-estreia do filme Atlas, com Jennifer Lopez, quando recebeu um áudio de uma fã aos prantos querendo saber se a família estava bem.

Pronunciamento: "A gente já está acostumado a algumas notícias saírem sem fundamento nenhum e a mentiras sobre a nossa vida pessoal. Mas ontem fui pega de surpresa, estava em uma première e sem internet. Uma fã me mandou uma mensagem desesperada. Ela chorava e perguntava: 'Lore, a Liz está bem? Isso é verdade o que aconteceu a casa de vocês'. Eu não conseguia abrir a foto e entrei em desespero no meio da première e de um trabalho super importante para mim porque não conseguia saber o que estava acontecendo".