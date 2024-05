Após tapa na cara, Blandina transa com Marcelo Gouveia em 'No Rancho Fundo'

No capítulo de sexta-feira (10), da novela das 6 "No Rancho Fundo" (Globo), Blandina (Luisa Arraes) dá um tapa na cara de Marcelo Gouveia (José Loreto) e logo depois transa com o vilão.

O que vai acontecer

Após fazer com que o amante fosse preso, a loira vai até a delegacia para libertá-lo. Para isso, ela chora e se faz de coitada para o delegado.