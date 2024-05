Michael Douglas sobre cenas de sexo em filmes: 'São como luta'

Michael Douglas, 79, falou da sua experiência em gravar cenas de sexo em filmes.

O que aconteceu

De acordo com o ator, tudo é coreografado, por isso as cenas são como luta. Ele ainda questionou o trabalho dos profissionais conhecidos como coordenadores de intimidade.

Michael Douglas criticou o trabalho dos profissionais responsáveis por garantir a intimidade entre os atores em uma cena. "Já passei da idade em que preciso me preocupar com esse tipo de coisa. Mas é engraçado a situação com os coordenadores de intimidade. Parece que estão tomando o controle dos cineastas", disse ele em entrevista para a revista britânica Radio Times.