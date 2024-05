Narcisa Tamborindeguy diz que filha com Boninho 'precisa' do prêmio do BBB

Narcisa Tamborindeguy disse que sua filha Marianna Tamborindeguy, do casamento com Boninho, "precisa e merece" do prêmio dado ao vencedor do Big Brother Brasil.

O que aconteceu

Tamborindeguy afirmou que só participaria do BBB se fosse para ganhar o prêmio e dar para Marianna. Durante participação no podcast Pod Falar, a influenciadora destacou que gostaria de ser convidada para o Mesa Cast e comentar o reality.

"Só [iria para o BBB] se eu fosse ganhar e dar todo o dinheiro para a Mariana, filha do Boninho, [porque] ela merece e precisa. [Iria] para ajudar a Mariana... Só iria para dar o prêmio para a minha filha Mariana, que precisa", declarou.