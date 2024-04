Maria Ribeiro destaca força de Marielle contra milícia: 'Ela peitava'

No papo com Otaviano Costa, Maria Ribeiro também falou sobre o lançamento de seu primeiro romance, "Ilha Grande", e do episódio em que teve seu computador roubado com os textos do livro.

O cara falou 'passa tudo' e eu disse pra ele 'Você pode deixar só o laptop? Porque eu sou escritora?. Minha amiga, que estava atrás do carro, me mandou entregar tudo e eu entreguei. O mais doido é que até então eu não conseguia falar que eu era escritora. Serviu pra isso

Maria Ribeiro

Entre risos, ela diz que aprendeu a lição e hoje tem cópias de todos os seus textos, inclusive na nuvem.

Ainda sobre seu romance de estreia, Maria Ribeiro explicou que a escolha do título é a união de suas memórias da infância em Ilha Grande e uma metáfora concreta para a solidão humana. "A gente é ilha? é infinito e, ao mesmo tempo, existe a solidão do ser humano".

