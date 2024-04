Yasmin Brunet encanta ao exibir cintura fininha e barriga chapada: 'Linda'

Yasmin Brunet, 35, encantou os seguidores ao exibir a cintura fininha e a barriga chapada ao usar um cropped.

O que aconteceu

Brunet compartilhou fotos em seu perfil no Instagram e evidenciou a forma física. Nos registros, a modelo aparece no quarto usando uma calça moletom e um top cropeed e até mesmo posou com um violão no colo.

"Fiz um museu particular para cada expressão do seu rosto... Meu dois humores", legendou a famosa nas publicações.