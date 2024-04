Michael J. Fox diz que voltaria a atuar com papel adaptado ao Parkinson

Ele diz que 2023 foi um ano difícil para sua saúde, mas bom no geral. "Com a ajuda da minha família e das pessoas com quem eu trabalho, eu consegui superar os desafios e fazer coisas novas. O importante é continuar tendo novas experiências", disse à revista People no mesmo evento.

Michael J. Fox anunciou sua aposentadoria em 2020. No ano passado, ele contou à revista Empire que tomou a decisão após ver uma cena de "Era Uma Vez em... Hollywood": "Tem uma cena em que o personagem do Leonardo DiCaprio não consegue mais lembrar suas falas. Ele volta para o seu trailer e grita consigo mesmo no espelho. É maluco. Eu tive esse momento em que eu olhei para mim mesmo no espelho e pensei: eu não consigo mais lembrar".