Aos 89 anos, Glória Menezes faz rara aparição junto ao filho, Tarcisinho

Mocita Fagundes, nora de Glória Menezes, compartilhou um clique da atriz em suas redes sociais.

O que aconteceu

Nesta sexta-feira (5), Mocita publicou uma foto do marido, Tarcísio Filho com a mãe, Glória Menezes. Aos 89 anos, a imagem é um precioso registro da atriz, que anunciou a aposentadoria em 2016 após 57 anos de carreira. Afastada dos palcos e da vida pública, a atriz atualmente mora no Rio de Janeiro.

"As pessoas me mandam muitos recados carinhosos para Glória. Eu entrego todos eles. E falo para ela - do meu jeito 'pouco exagerado' o quanto ela é amada e admirada. Ela só ri? E o riso dela 'enche uma casa'! Gosto de vê-la feliz. Para mim, isso basta", escreveu a nora com carinho para Glória. "A felicidade se mostra de forma muito simples. Felicidade se sente", finalizou Mocita.