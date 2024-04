'Todo Mundo Odeia o Chris': como brasileiros criaram 'disputa' entre atores

A "disputa" começou após Martella compartilhar uma imagem usando uma camisa com os dizeres "Eu sou famoso no Brasil". Na legenda, o ator fazia um aceno aos brasileiros: "Oi, Brasil". Com o sucesso da foto, que alcançou 1,7 milhão de curtidas — bem mais que média das publicações de Martella— ele fez uma segunda publicação falando que assistiu a série dublada em português. "Oi, Chris e Greg", legendou e elogiou a versão brasileira.

A atitude amistosa do ator com o público brasileiro contrastou com a de Tyler James Williams, que já reclamou de "invasão" brasileira em suas redes sociais em outras ocasiões. Williams tem, inclusive, os comentários restritos em suas publicações no Instagram.

Martella voltou às suas redes sociais para agradecer aos fãs brasileiros pelo apoio para ajudá-lo a ganhar o primeiro milhão de seguidores. Ele agradeceu também a um amigo que o presenteou com a camisa sobre o Brasil que começou toda a onda de afeto. "Me levem para uma Comic Con no Brasil. Contate meu agente para me levar para sua convenção", finalizou.