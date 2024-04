Maiara exibe 'cinturinha' em treino após ser criticada por sua magreza

Maiara, 36, da dupla com Maraisa, apareceu de roupa de treino e chamou a atenção dos fãs por sua "cinturinha".

O que aconteceu

A cantora mostrou mais uma vez o progresso de seus treinos e dietas, nesta terça-feira (2), destacando a cintura fininha enquanto fazia esteira. Essa tem sido uma prática comum nas redes sociais dela, que perdeu 23 kg e passou por alguns procedimentos estéticos.

Nas publicações de hoje, Maiara apareceu com uma calça e um top brancos. Em um dos vídeos, focou no visual. No outro, mostrou que estava caminhando na esteira ao som de "Morena de Goiânia", cantada por ela, Maraisa e a dupla Hugo & Guilherme.