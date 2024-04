Atriz de Star Trek destaca legado e agradece 'fãs raiz': 'Nos abençoaram'

"Star Trek: Discovery", série responsável por resgatar a franquia na TV nos anos 2010, vai se despedir dos fãs após o fim de sua quinta temporada, que estreia nesta quinta-feira (4) no Paramount+.

A franquia ficou 12 anos longe das TVs após o encerramento de "Star Trek: Enterprise", que se despediu em 2005. O retorno veio apenas em 2017, com Sonequa Martin-Green (The Walking Dead) encabeçando o elenco de Discovery e introduzindo este universo para novos fãs - assim como a tão adorada "Star Trek: A Nova Geração" fez no fim dos anos 1980.

Sete anos depois da estreia de Discovery, a franquia voltou a ser relevante com a ajuda do streaming. Da mesma forma que A Nova Geração, o sucesso da série resultou na criação de vários novos spin-offs, com direito a produções live-action, como no caso de "Star Trek: Strange New Worlds, e até animações, como "Star Trek: Lower Decks".