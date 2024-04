Thais Fersoza usa celular em entrevista com Fernanda e vira meme

A entrevista com Fernanda após a eliminação da sister do BBB 24 (Globo) deu o que falar nas redes sociais. A apresentadora Thais Fersoza virou meme após usar o celular no meio da entrevista.

O que aconteceu

A apresentadora virou meme durante a entrevista com Fernanda. Além de utilizar o celular no meio da entrevista, ela não dançou ao final da atração com a eliminada.