Filho diz que Gal Costa e Wilma Petrillo eram só amigas; empresária rebate

Já Wilma, que luta na Justiça para que sua união estável com Gal seja reconhecida, afirma que é impossível dizer que elas não eram um casal.

"Não pode dizer que não seja um casal, a cumplicidade que nós tínhamos era muito grande, o amor maior ainda, eu sei que Gal me amava muito", rebateu.

Os dois também comentaram o pedido de Gabriel para exumar do corpo da mãe. A ideia do jovem de 18 anos, segundo a advogada Luci Vieira Nunes, é levar os restos mortais da cantora de São Paulo para o Cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro.

A advogada do rapaz já negou que a exumação seja para investigar a morte da cantora, mas ele afirmou ao Fantástico que "quer ter certeza" da causa: "Eu só quero ter certeza que é realmente a parada cardíaca, entendeu? Por que foi tudo muito repentino."

Eu não sei do que ele está desconfiando, se ele acha que eu matei a mãe dele."

questionou Wilma

Briga envolve disputa por herança

Wilma foi nomeada inventariante dos bens deixados por Gal no segundo semestre de 2023. À época, Gabriel ficou sob a guarda temporária da empresária, porque ainda não havia completado 18 anos.