Chega ao fim o casamento de Val Marchiori e Thiago Castilho: 'Compreendam'

Val Marchiori, 49, anunciou, na noite de hoje, em suas redes sociais, que seu casamento com Thiago Castilho, 40, chegou ao fim.

O que aconteceu

A empresária publicou, no feed de seu perfil no Instagram, um comunicado sobre a decisão do agora ex-casal: "Nota oficial. Em respeito a vocês, todos meus seguidores que me acompanham aqui diariamente, venho esclarecer a todos que estão me perguntando sobre meu relacionamento, que eu e o Thiago decidimos seguir caminhos diferentes, mas mantemos nossa amizade e respeito mútuo".

Pediu respeito: "Espero que compreendam esse momento delicado que eu estou passando, para que eu possa preservar minha privacidade. Val Marchiori".