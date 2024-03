'Acham que estou excitada', avalia Sabrina Carpenter sobre suas composições

Com letras como "ele é tão grande que senti isso no meu rim" ou "quando você vai para baixo, sente minha falta?", a ex-estrela do Disney Chanel considerou que escrever na verdade a ajudou a aprender sobre sua sexualidade ainda mais.

A compositora, que agora está em um relacionamento com Barry Keoghan, 31, astro de "Saltburn", ofereceu alguns conselhos de segurança que também está seguindo: "Faça o que fizer, não engravide."

É assim que eu sou vivendo minha vida. Então essa é minha dica sexual. Seja inteligente. Use proteção. Faça o que for mais confortável para você. Você pode ficar curioso e fazer perguntas, mas muito disso será apenas você aprendendo sozinho.

Ela conta nunca ter "buscado" por relacionamentos e que eles surgiram de forma natural. A cantora que abre os shows da turnê The Eras Tour, de Taylor Swift, revelou ter um aplicativo de relacionamento baixado em seu celular, mas "normalmente nunca abre".