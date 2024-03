Rômulo Arantes Neto sobre apoio a ex-galã que virou ambulante: 'Nobre'

No Otalab desta terça (26), o ator Rômulo Arantes Neto, 36, contou detalhes de seu encontro com o ex-galã de "Malhação", Daniel Erthal, 42, que virou vendedor de cerveja em Copacabana. No ano passado, um vídeo de Erthal sobre o assunto viralizou nas redes.

Vi uma live dele completamente crua, no corre, indo para Copacabana. E foi aquela coisa de coração, o meu se conectou com aquilo, achei nobre da parte dele. Falei 'que máximo, vou lá comprar uma cerveja com ele'.

Rômulo Arantes Neto

Arantes Neto, que esteve no ar recentemente com a novela "Fuzuê", procurou por Erthal na praia até encontrá-lo. "Ele falou que estava superfeliz, que tinha jornalistas procurando por ele e tal", conta.