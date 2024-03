Bronze, fenda e decote: As novas fotos sexys e molhadas de Bruna Marquezine

Bruna Marquezine, 28, compartilhou um novo ensaio fotográfico em seu site pessoal.

O que aconteceu

A atriz de "Besouro Azul" publicou uma sessão de fotos em seu site pessoal intitulada "Unlock 1#", que pode ser traduzido como "desbloqueio". Na imagens, ela sensualiza muito em fotos de cabelos e corpo molhados enquanto exibe um bronze dourado.

Ela alterna entre cliques com um vestido longo com uma fenda profunda na perna, corselet que valoriza seu decote e calcinha de biquíni, bodys e outros. Inclusive, Bruna está usando uma das imagens do ensaio como foto de seu perfil no Instagram.