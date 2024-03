Patrícia Ramos desabafa sobre humilhação por homens: 'É difícil'

Patrícia Ramos, 24, respondeu a uma caixinha de perguntas na rede social sobre "como manter a autoestima elevada e não se humilhar por homens". Veja a resposta da youtuber.

O que aconteceu

A influenciadora fez um desabafo sobre os homens no Instagram. "Nada contra homens, mas também nada a favor (brincadeira). O, gente, é difícil a vida da mulher", escreveu aos risos na legenda do post.

Em vídeo, ressaltou sua experiência: "Lembro de todas as vezes que já me humilhei. Lembro de todas as humilhações que passei, as situações que já me coloquei e penso: 'Quero passar por isso de novo? Não. Mereço passar por isso de novo? Não'. A resposta é sempre não (...). O que talvez me faça ficar fora de controle é pagamento atrasado e trabalho excessivo".