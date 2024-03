Scheila Carvalho arrasa em dia de bronze e reflete sobre 'corpo bonito'

Scheila Carvalho, 50, surgiu de biquíni, se bronzeando, e refletiu sobre o corpo nos stories do Instagram

O que aconteceu

A eterna morena do Tchan compartilhou registros do dia na beira da piscina. Scheila escolheu um biquíni preto e chapéu, e ainda levou uma taça de vinho para o momento de descanso. "Que cada minuto do nosso dia seja leve, que tudo que fizermos façamos com amor, e que Deus nos abençoe! Um ótimo FDS", escreveu.

O post ainda reuniu cliques dos cachorros da dançarina, e um vídeo mostrando a quantidade de saguis que ficam ao redor de sua casa. O projeto arquitetônico conta com um paisagismo grandioso, repleto de palmeiras e outras árvores.