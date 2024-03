Filmada em briga na faculdade, Jojo Todynho afirma: 'Eu não agredi ninguém'

Nos stories, Jojo explicou que a briga começou num grupo. "Essa bonita tá desde as outras aulas, na semana passada, de deboche comigo. Mas até aí tudo bem, eu arquivando. Aí uma outra bonita e desocupada, porque eu acho que grupo de faculdade é para falar de trabalho da faculdade, não para fazer fofoca e nem querer saber da vida do outro. Não interessa. [A outra] botou assim: a tal da Todynho foi para a faculdade hoje? Aí essa aí respondeu: 'Não, kkkkk'. Aí depois botou assim: 'Ih, ela veio, nem vi'".

Aí eu perguntei se a minha vida interessa a ela ou à outra. Porque eu não devo satisfação nem para ela, nem para ninguém. Se eu vou, se eu não vou. Não são elas que pagam a minha faculdade. Elas viraram fiscais? Jojo Todynho

O centro da discussão foi a suposta ausência de Jojo nas aulas. "Aí ela se armou pra mim e aconteceu o que tá aí no vídeo. Não agredi ela em momento algum. Tem a supervisora Nilma, várias outras pessoas que estavam presentes de prova na situação. Foi isso que aconteceu, simples. As pessoas têm que parar com essa mania de opinar e se meter na vida do outro. Se eu vou ou deixo de ir é um problema meu. Não diz respeito a ninguém. Se tivesse cada um cuidando da sua vida, isso não teria acontecido."