'Rei do Instagram' relata aderir à monogamia após mil parceiras sexuais

"Acho improvável encontrar uma mulher que fique bem com você dormindo com outras mulheres e que se preocupe com você pelos motivos certos", desabafou o milionário que conta já ter tido mais de mil parceiras sexuais. "Por mais que ela esteja bem com isso, acho que você causa danos a ela."

Ele já havia relatado que havia decidido manter um relacionamento com "só" duas mulheres, mas mudou de ideia. "Acho que é melhor ter um relacionamento monogâmico, por mais estranho que isso venha de mim", completou.

Dan é um bem-sucedido jogador de poquêr que costuma ostentar em suas redes socias. Seu título de "Rei do Instagram" vêm da exibição de um cotidiano de luxo com publicações acompanhado de muitas mulheres, iates, avião particular e uma mansão gigantesca na costa oeste.