Maitê Proença coloca à venda novamente apartamento de luxo no Rio

Maitê Proença, 66, colocou à venda novamente seu apartamento de luxo no Rio de Janeiro. O imóvel no Edifício Chopin, Copacabana, na Zona Sul da cidade, foi anunciado por R$ 4,3 milhões.

O que aconteceu

O imóvel teve uma queda no valor de venda. Agora, a propriedade custa R$ 600 mil a menos do que quando foi anunciado pela primeira vez no ano passado. O apartamento de luxo tem 300 metros quadrados e é com vista para o mar, de acordo com informações do jornal O Globo.

Cômodos do apartamento de luxo. O imóvel tem hall de entrada, sala de estar e jantar, sala de TV, dois quartos, um com suíte, cozinha, despensa, entre outros. O condomínio é de R$ 2.831,00 e o IPTU (mensal) de R$ 1.359.