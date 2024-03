Sala enorme, cinema externo: Eliezer expõe detalhes de mansão com Viih Tube

Eliezer exibiu detalhes da mansão em que mora com Viih Tube e a filha do casal, Lua, e surpreendeu pela grandiosidade e o luxo do espaço.

O que aconteceu

Em vídeo no Instagram, o famoso mostrou os cômodos da mansão, a exemplo da sala de estar, que tem três mil metros quadrados. Ainda no recinto, foi plantada uma jabuticabeira enorme, que ele diz ser um de seus detalhes preferidos na casa.

"Eu sei que vocês querem tour pela casa nova, a obra ainda não acabou mas vocês são tudo curioso igual a mim. Vamos de mini tour então [...] Eu vou te falar o que eu mais gosta nela [sala] é essa jabuticabeira seca, que eu coloquei no meio da sala. Agora eu sou pai de planta", declarou.