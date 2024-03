'Mas você ganha pra isso?': ele conta a rotina de ser 'sommelier de pornô'

As tarefas de um "sommelier pornô"

O termo sommelier foi dito pelo próprio Dornelles em suas redes sociais. No vídeo que viralizou, há quem não acredite no trabalho do jovem: "Mas você ganha pra isso?", perguntou uma internauta.

Ele compartilha a rotina de artista, clipes e também algumas curiosidades sobre o trabalho. O jovem é responsável por selecionar os melhores materiais, de um ponto de vista de produção. Outro critério usado é a opinião dos espectadores, levada em consideração com base em pesquisas de público.

Existe a nossa produção, em que fazemos nossos filmes, geralmente um por mês. São muito bem produzidos, principalmente o conteúdo sensual. E tem os vídeos que contratamos de outras produtoras. Esses sou eu que avalio, daí vem o apelido sommelier pornô.

Dornelles também participa do processo de criação do conteúdo da produtora. "Pensamos juntos no roteiro do filme, na escolha do elenco e por aí vai."

As ideias e opiniões são sempre bem acolhidas, de acordo com ele. Cada reunião é uma experiência diferente. "É um espaço onde eu consigo falar o que eu quiser sem receber julgamentos da minha equipe que, por sinal, é muito receptiva", diz.