Tiago Leifert diz que não se importava em ser xingado internamente na Globo

Nesse momento, Leifert citou as mudanças que fez no Globo Esporte, que foram consideradas revolucionárias para a emissora na época. Segundo contou, as decisões que tomou para alterar o formato da atração podem ter desagradado outras pessoas com mais tempo de empresa, que também podem tê-lo xingado, mas isso não lhe incomodou porque ele trabalhava para o público, não para os colegas.

"Se no Globo Esporte eu precisava mudar as coisas e eu sabia que meus colegas não iam gostar, que os colegas mais antigos iam me xingar e não sei o quê, ok. Não é para vocês que eu trabalho! Eu tenho que agradar as pessoas que estão em casa vendo Globo Esporte. Acho que é até um narcisismo do cara que me critica achar que tenho que fazer o programa para ele. Eu já fiz coisas que eu não gosto no ar, mas que eu faço pelos outros", completou.

Na entrevista, Tiago Leifert também criticou as transmissões esportivas na TV brasileira que em sua opinião "pioraram", sobretudo com a renovação no quadro de profissionais responsáveis pela cobertura. Para ele, esses novos nomes precisam ser treinados para recuperar qualidade na transmissão.