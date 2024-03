Nicole Bahls diz que João Vicente tem fama de jumento e admite fora no ator

Em seguida, João Vicente contou que já levou um "toco" de Nicole, ou seja, tentou ficar com a famosa, mas ela não quis. Bahls inicialmente disse que não recordava esse fato, mas o ator garantiu que não estava mentindo e ainda relatou como tudo ocorreu. "Não é pegadinha. Te conto inclusive qual foi o toco. Você falou 'não ficou com ex de amiga minha'".

Nicole então admitiu o fora por ele ser ex de Sabrina Sato, sua amiga. João, entretanto, ponderou que eles haviam terminado há muito tempo. "Mas a Sabrina já estava casada. Não é que eu separei [dela] e fui correndo para a Nicole".

Bahls ressaltou que mesmo assim não pega ex de amiga. Ela destacou que "pode ter passado 30 anos" do relacionamento que ainda assim não fica com ex-namorado de amiga, para que a amiga não pense que em algum quando ainda estavam junto, ela já havia desejado o cara.

No programa Nicole Bahls também contou que prefere namorar, mas afirmou não ter problema em ficar só. "Primeiro a prioridade é você se encontrar com você, se amar primeiro para depois se amar, também não sou dependente emocional". Vale destacar que a famosa anunciou recentemente o fim do namoro com o empresário Marcelo Viana.