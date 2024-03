Luz cortada e cartão recusado: Luana Piovani relata 'perrengues' com banco

"Eu fiquei com quatro sacolas passando vergonha no caixa. Isso porque no celular não funciona e meu cartão de crédito físico", reclamou. "O supermercado inteiro me olhando e eu sem dinheiro para pagar a p*** da conta. Falta de respeito com o cliente de vocês."

Com os problemas frequentes em sua conta, Luana contou que irá pela terceira vez ao banco para entender qual o problema. "Podem tratar de me escrever e amanhã vou baixar lá no banco animada, com minha roupa de louca."

Cliente da instituição há cinco anos, a atriz relatou que na primeira ida para resolver o problema, descobriu que seu NIB, um documento semelhante ao CPF no Brasil, estava errado. "O povo sempre acha que a gente é doida né? Eu falei 'É esse meu número, não adianta me olhar com essa cara'.