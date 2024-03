Juliette rebate haters e planeja carreira na música sem Anitta na sua cola

Os fãs que sempre pediram remix... Tengo é uma mistura de tantas coisas, mas tudo isso com a minha identidade, tudo que eu gosto, tudo o que a música me traz de sensação. A história da música é uma releitura da música ("A Morte do Vaqueiro") que fala "Tengo Lengo Tento", que é de Luiz Gonzaga. Eu acho que representa muito esse som do Triângulo da Zabumba, esse ritmo do Nordeste. Então, eu peguei isso que me trazia boas memórias e a gente fez uma releitura pop.

Juliette

Segundo a cantora, "Tengo" traz uma mensagem de empoderamento e sensualidade ao público. "Quando eu falo 'tengo, lengo tento', tenho um borogodó e aí eu quis deixar mais a minha cara. A gente saiu colocando tanto coisas mais leves, mais despojadas, como uma mensagem bacana que a música tem que traz empoderamento que traz uma sensualidade. Acho que misturei tudo o que eu gosto e quero trazer e a música ficou bem legal e diferente".

A artista não escondeu que ficou "toda boba" ao descobrir que a canção de seu primeiro disco foi a mais ouvida no Brasil e em Portugal. "Esse primeiro trabalho fiz muito de coração. É óbvio que a gente espera que faça muito sucesso, é o objetivo também, mas eu não esperava isso que pegasse o primeiro lugar. Até porque é um ritmo que é mais diferente, não é um ritmo comum... Fiquei muito feliz quando tive a notícia e falei: 'Meu Deus e agora o que eu faço'".

Faço com a música um meio de comunicação dos meus sentimentos. Acho que "Tengo" traz muito isso, pertencimento, identidade e é genuíno, é algo muito meu e que me conecta com vários lugares. Me conecta com as minhas lembranças do forró, me conecta com a vontade de dançar, me conecta com mensagens de empoderamento, me conecta com sensualidade. A música traz muito isso sempre que a música ela me transporta para vários sentimentos ou tristeza, ou felicidade, ou celebração, ou sensualidade. Eu acho que Tengo é um mix de muita coisa.

Juliette

"Vou conquistando a pessoa"

Campeã do BBB 21, Juliette deixou de atuar como maquiadora e advogada para realizar o sonho de se tornar cantora. Desde então, ela ouve comentários de algumas celebridades sobre não ser reconhecida como artista e vê com naturalidade por todos ainda estarem se adaptando em vê-la em cima dos palcos.