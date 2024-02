Chef e viajante: quem é o apresentador do GNT agredido em assalto a casa

Além de apresentador e chef, ele também é professor. Ele oferece cursos online em temas como decoração de bolos e itens de páscoa, além da parte de negócios da confeitaria: administração, marketing e outros.

Em suas redes sociais, Lucas se identifica como um viajante. Ele registrou no Instagram viagens a destinos como Amsterdã, Bonito, Paraíba e Pantanal.

A rotina de um chef inclui a capacidade de coordenar tarefas administrativas com a arte de cozinhar. No meu caso, eu organizo minhas viagens com a pesquisa e busca por ingredientes, além de dedicar boa parte do meu tempo registrando o que faço para compartilhar da melhor forma com o meu público nas redes sociais. Lucas Corazza em 2022, em entrevista ao site Rede Food Service

Lucas foi vítima de assalto em casa

Ele foi surpreendido por dois homens armados na noite de quarta-feira (14). "Foi uma noite muito intensa, assustadora. É uma invasão muito grande, esse tipo de violência é uma coisa absurda. Eu não processei ainda os sentimentos todos do que aconteceu naquela noite", disse ontem nos stories

Sua equipe atualizou seu estado de saúde para os fãs. "Pessoal, passando para avisar que a programação do Lucas será interrompida por horas (ou dias). Ele está bem! Fiquem tranquilos. Porém, passou por uma situação de agressão (sua casa foi invadida por assaltantes) e irá se recolher para se recuperar".