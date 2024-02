Apresentador do GNT tem casa invadida e é espancado durante assalto

Lucas Corazza, apresentador do reality Que Seja Doce, do GNT, relatou que foi espancado durante invasão a sua casa.

O que aconteceu

A equipe do chef de cozinha e confeiteiro atualizou seu estado de saúde. "Pessoal, passando para avisar que a programação do Lucas será interrompida por horas (ou dias). Ele está bem! Fiquem tranquilos. Porém, passou por uma situação de agressão (sua casa foi invadida por assaltantes) e irá se recolher para se recuperar. Caso alguém tenha recebido alguma mensagem dele por aqui antes de trocarmos a senha, ou receba algo por WhatsApp, por favor, desconsidere. Trata-se de um golpe. Os assaltantes levaram seu celular com tudo logado", dizia o comunicado.

Algumas horas depois, Lucas postou um vídeo agradecendo o carinho dos fãs. Na gravação, o apresentador estava com dificuldade de falar. "Olá, vou passar aqui pra deixar um recado pra vocês saberem que eu estou bem. (...) Eu passei uma noite muito ruim. Eu fui vítima de um assalto", lamenta.