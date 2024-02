Wayne Kramer, guitarrista da banda punk MC5, morre aos 75 anos

Kramer foi preso por tráfico de drogas em 1975 e ficou detido por dois anos. Depois de solto, mudou-se para Nova York e tocou com artistas e bandas como GG Allin, Was (Not Was) e Rage Against the Machine.

Ele iniciou carreira solo em 1994, quando assinou com a gravadora Epitaph Records. Um dos seus discos de maior sucesso foi The Hard Stuff, de 1995.

Kramer também destacou-se por seu trabalho no cinema e TV —incluindo créditos musicais nos filmes Ricky Bobby: A Toda Velocidade (2006) e Quase Irmãos (2008), e na série Eastbound & Down (2009-2013).