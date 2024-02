Street Fighter: Você não notou, mas diva pop famosa fez parte do elenco

Kylie Minogue em cena de "Street Fighter" Imagem: Divulgação

Kylie Minogue é mais conhecida por sua carreira de cantora e tornou-se um ícone da cultura pop nas décadas de 1990 e 2000. No entanto, ela já se arriscou como atriz outras vezes, tendo participado de "Moulin Rouge" e "Doctor Who".

Certamente em algum momento da vida você já deve ter cantarolando seu grande hit, "Can't Get You Out of My Head". Em setembro do ano passado, a australiana lançou o seu 16º álbum, "Tension".

Sobre "Street Fighter: A Batalha Final (1994)"

Esta foi a primeira grande incursão da franquia ‘Street Fighter’ nas telonas. O longa é baseado em um dos jogos de luta mais emblemáticos da história dos videogames, repleto de personagens clássicos, embora tenha sofrido modificações significativas em relação à mitologia original.