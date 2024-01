O que se sabe sobre o templo misterioso da 'ilha dos pedófilos' de Epstein?

Jeffrey Epstein construiu um templo misterioso em sua ilha particular no Caribe, Little St. James, que ficou conhecida na imprensa e entre a população local como "ilha dos pedófilos".

O que se sabe sobre o templo

Epstein construiu uma espécie de templo branco e azul em sua ilha particular. A construção, feita entre 2009 e 2013, tinha uma base com linhas horizontais azuis e brancas. Em cima, um grande dourado, com estátuas pintadas no mesmo tom. Uma das estátuas aparentava ser do deus grego Poseidon e outras duas eram de pássaros. Havia também uma porta e grandes janelas, além de formas geométricas no chão, na entrada.

O bilionário criminoso Jeffrey Epstein em 2004 Imagem: Rick Friedman/Corbis via Getty Images

O templo não parece ser de uma religião específica e não estava no projeto original da ilha. Epstein era judeu, mas a construção não se parece com uma sinagoga, já que esse tipo de templo não deve ter estátuas ou imagens. Também não há nenhum simbolismo católico ou de outras religiões. Além disso, a construção é diferente do pavilhão de formato octogonal planejado pelos arquitetos de Epstein em 2010.