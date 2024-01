Rico Melquiades chora e desabafa sobre sumiço das redes: 'No fundo do poço'

Eu passei muitos meses, acho que um ano, só pensando em fazer dinheiro, viajando, estar com uma pessoa grande para não cair no esquecimento, revelou.

Rico classificou os haters como cruéis, especialmente por eles atacarem seu ponto fraco. O humorista reforçou sua insegurança com a aparência física, motivo que o fez passar por diversos procedimentos estéticos recentemente.

Ao vivo no #DomingoEspetacular: o desabafo de Rico Melquiades! O humorista declara que a alegria dele nas redes sociais é falsa e que não se reconhece mais.



Eu tiro sarro comigo mesmo pra ver se as pessoas esquecem de me chamar de feio. [É uma estratégia] que não deu certo, Rico Melquiades.

O influencer falou que tem feito um tratamento psiquiátrico e lamentou que, hoje, passa a maior parte do tempo no quarto na cama. A irmã de Rico participou brevemente da entrevista e chorou ao falar da situação do irmão.