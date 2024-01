Causa da morte de Alec Musser, de 'Gente Grande', é revelada

A causa da morte do ator Alec Musser, que atuou em filmes como "Gente Grande", foi anunciada pela imprensa internacional.

O que aconteceu

De acordo com o site TMZ, o artista de 50 anos tirou a própria vida. Fontes do gabinete policial de San Diego informaram que o ator foi encontrado morto por sua noiva, Paige Press, no banheiro da casa deles em Del Mar, na Califórnia, neste último final de semana. Ele estava com um ferimento de bala de espingarda, que teria sido disparada por ele mesmo.

A noiva de Alec relatou à polícia que foi dormir na noite de sexta-feira (12), e acordou no sábado (13) já com o ator caído no chão com a arma de fogo ao seu lado. O socorro foi chamado, mas Musser foi declarado morto no local.