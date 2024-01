Mara Maravilha detona Daniela Mercury e chama Angélica de 'forçada'

Na sequência, o apresentador mostra um trecho da entrevista de Xuxa a Sérgio Mallandro, em que o comediante dizia que Mara havia pedido desculpas à Meneghel pelos conflitos do passado. "Pedi perdão, mas não mudo, não. O que me muda é Deus. Eu sei o que eu tenho dentro de mim. Eu sou autêntica! Eu falei um monte de coisa, até o que não devia. Mas nada que me prendesse ou me processasse. Ultimamente eu é que tenho processado uma turminha aí! A gente era amiga, de vários e vários capítulos. Não era super amiga, mas era amiga de dormir na casa", explicou.

Na entrevista com Sérgio Mallandro, Xuxa também reclamou que Mara havia falado mal de Junno Andrade. "Mas o Junno é um chato, vamos combinar", reforçou a ex-A Fazenda.

Ao ser questionada sobre Daniela Mercury, Mara Maravilha ficou com um semblante sério. "Não gosto de falar dela, porque não vou falar nada que preste... Eu vou falar o lado bom da história. Ela era muito chegada com minha mãe, quando faltava artista, a gente chamava a Daniela. Várias vezes. Mas foi ingrata. Aí Ivete (Sangalo) começou a estourar, uma moça bacana, humilde, simples, original... Falou que ia no meu programa, que ganhou concurso, que chupava picolé lá até a boca ficar inchada. Ela conta, mas eu não me lembro de nada disso. Enquanto uma carimba o mau-caratismo, a outra tem gratidão", explicou.