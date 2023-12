Atriz desabafa ter estampado revista masculina aos 17: 'Por quê?'

Jennifer Love Hewitt, 44, em entrevista ao podcast "Inside of You":

Atriz desabafou sobre ter sido capa de revista masculina aos 17 anos. "Eu era chamada de sexy antes de saber o que era ser sexy. Eu tinha 17 anos e estava na capa da Maxim. Eu não fazia ideia do porquê de eu estar na capa da Maxim. Eu fiquei honrada. Eu amei. Mas por quê?"

Jennifer disse que, aos 23 anos, o diretor do filme "Doce Trapaça" pediu que ela agisse de forma mais sexy. "O diretor disse: 'Precisamos que você seja mais sexy'. Eu precisei conversar com ele e dizer: 'Eu não sei o que isso significa. Eu só tenho 23 anos. Eu sei que eu preciso ser isso para as pessoas, mas não sei o que significa'. Ele teve que me ajudar a entender aquilo".