Morre aos 25 anos a influenciadora de maquiagem Juliana Rocha

O perfil oficial da influenciadora Juliana Rocha confirmou a morte da maquiadora na noite desta segunda-feira (23). A causa da morte não foi informada.

"Nota de esclarecimento. É com profundo pesar e tristeza que a família da Juliana Rocha informa a vocês, público dela e pessoas que gostavam dela, que ela veio a óbito. O enterro será amanhã para família e amigos", diz a publicação.

Natural do Rio de Janeiro, Juliana acumulava 167 mil seguidores no Instagram e 237,4 mil seguidores no TikTok e ganhou fama com os diversos tutoriais de maquiagem.