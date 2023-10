'Arrogante', 'ficou devendo': entenda a treta entre Arthur Aguiar e chef

Arthur Aguiar usou as redes sociais para rebater a chef de cozinha Gisele Soldeira, que disse ter sido tratada com arrogância no chá revelação que o ator fez no domingo (22).

Não acompanhou a treta? A gente explica!

Gisele disse que Arthur foi "arrogante" no evento: "O cara foi extremamente horrível com os fornecedores. Eu imagino que ele estava esperando outra coisa, né? Um outro fornecedor lá para tá fazendo o evento dele, mas assim... Tinha que ter um pouquinho de sensibilidade, o mínimo de sensibilidade. O que ele fez ontem não se faz com ninguém, tá? Não quis tirar foto com ele, não quero mais nem saber dele nada, porque ele foi horrível".