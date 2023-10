Fábio Porchat conta experiência com botox anal: 'Dei grito de indignação'

Porchat tirou a roupa e se preparou para o procedimento, que envolvia dezenas de "agulhinhas micro". No início, ele sentiu uma "sensibilidade" na virilha, mas as coisas pioraram quando o médico avançou no procedimento.

"Ele foi descendo, foi pra zona morta, pra terra do nunca, a 'costurinha', e começou a doer um pouco mais, mas eu quis mostrar paz e tranquilidade. Daqui a pouco ele fala assim: 'posso continuar?'. E na ingenuidade pensei: 'ué, pode, não vai parar agora'. Mas o que ele quis dizer era continuar no 'caminho das Índias', ele queria fazer a botocada anal", contou o humorista, aos risos.

Ele ainda relembrou a reação que teve depois da primeira agulha, revivendo o "gritinho de indignação" com o procedimento.

"Eu fiz um gritinho de indignação, com tristeza, e ele deu umas 20 aplicações. Eu não tive nem controle, segurei o lençol da cama, com dor, e pensei: 'Esse cara está fazendo de propósito, ele quer me humilhar. Aí você sai de lá meio sem saber, porque não dói depois também, mas ele (o ânus) fica de mal", afirmou Porchat.

Questionado pelos convidados se o sofrimento valeu a pena, ele garantiu que nunca mais passaria pelas agulhadas.

"Seis meses depois tem que fazer de novo, mas eu falei: 'Não, eu não vou fazer nunca mais'. Não senti diferença alguma", completou.