Camila Loures coloca mansão à venda por R$ 10 milhões; veja vídeo do imóvel

Camila Loures, 28, está vendendo uma mansão de 1.800 m², em Belo Horizonte (MG), pelo valor de R$ 10 milhões.

O local tem três andares, cinco quartos, sendo três suítes, e sete banheiros. Entre a sala de jantar e a sala de estar, existe ainda um espaço de lazer com uma mesa de sinuca.

O primeiro andar conta com piscina, spa e sauna. Já no piso térreo, há uma sala ampla com dois ambientes, cozinha, despensa, lavanderia e garagem coberta para três carros. No último andar há sala com lareira.