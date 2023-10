Deborah Blando diz que 'quase pegou' Brad Pitt: 'Ele é cara de pau'

Blando explicou que Pitt tirou a camisa e "sentou virado para a parede, de costas", enquanto ela e o noivo preferiram não ficar olhando diretamente para o artista "porque não seria legal".

"Daqui a pouco ele começou a olhar e meu noivo achando que ele estava olhando porque ele estava podendo olhar para alguém, aí saímos, fomos embora. No dia seguinte, [voltamos] e chegou o Brad Pitt, sentou... Daqui a pouco ele se animou e virou a cadeira para a gente e ficou olhando. Cara, isso aconteceu quatro vezes. Na terceira vez eu quase fui falar com ele 'e aí, tá bem? Quer sentar com a gente?', só que não tive a coragem", continuou.

"Aí foi o seguinte, ele ficava olhando muito, eu bem bobinha e [meu noivo] também, mas ele encarava e americano não faz isso. Ai juro por Deus que no quarto dia, quando [Brad Pitt] viu a gente, ele virou a cadeira, ficava com as pernas abertas, jogado [encarando], aí não teve como não olhar para trás para ver se ele estava olhando, e ele estava encarando, com cara de quem estava me comendo", falou.

"Realmente achei cara de pau porque americano não é assim normalmente, e aí eu não ia trair meu namorado, se eu estivesse [solteira]... O único [famoso de Hollywood] que quase rolou foi o Brad Pitt, mas não rolou porque eu estava noiva, e meu noivo até deixou eu olhar, mas não deixou eu pegar. Fiquei com vontade de pegar e ele ficou também, acho que foi das duas partes, mas eu não ia trair", completou.