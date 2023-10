Sheila Mello surge nas redes sociais com look transparente: 'Que impacto'

No domingo (01), Sheila Mello, 45, postou, em suas redes sociais, um vídeo com bastidores de um ensaio fotográfico.

A eterna loira do Tchan posou com um look transparente que deixava seu bumbum e pernas em evidência. "Shooting de hoje para a Revista Portfolio! Uhuuul", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, Sheila logo recebeu vários elogios. "Que impacto, Sheila do céu", escreveu um fã. "Meu Deus, você é muito linda", afirmou outro. "Que musa", disse um terceiro.