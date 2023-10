Léo Áquilla diz ter sofrido vários abusos sexuais: 'Achava que era normal'

Léo Áquilla, 53, revelou ter sofrido diversos abusos sexuais na juventude

A artista abordou o assunto no podcast Pra Tu Se Ver. Áquilla relatou sua infância permeada por um cenário violento no Capão Redondo, bairro da zona sul de São Paulo, que na época tinha altos índices de violência, segundo a famosa.

Contar corpos nas ruas e expulsa do bairro. "[Eu] estava inserida naquele contexto e para mim era normal [contar corpos de mortos nas calçadas] porque não conhecia outra realidade, até que um dia um desses corpos era o do meu irmão. Nesse mesmo bairro eu fui apedrejada e tive que sair para não ser a próxima vítima. Então a Léo Áquilla começa a surgir nesse momento, porque até então era o Jadson. Sai do bairro muito revoltada e a última frase que eu falei foi 'guardem este nome porque vocês ainda vão ouvir falar de mim'".