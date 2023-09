Jéssica Ellen sobre ser bissexual: 'Diferente do que pensam, não é fase'

Jéssica Ellen usou seu Instagram para conversar com seus fãs sobre sua própria bissexualidade no Dia da Celebração Bissexual, comemorado nesta sábado (23). A atriz contou um pouco sobre como se descobriu e os problemas que afetam a comunidade bi.

Muito conhecida por sua participação na minissérie "Justiça" e na novela "Amor de Mãe", Jéssica lembrou a importância do amor-próprio e se permitir descobrir novas coisas sobre si próprio. "Com o tempo, fui me entendendo, me aceitando e me permitindo viver minhas experiências e relações. Me permiti. Me acolhi. E sigo me amando."