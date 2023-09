Para quem está de olho no noticiário e no cardápio da semana, uma ótima notícia. O filé-mignon está 17% mais barato e é carne com maior queda de preço no ano, segundo dados da inflação oficial do país divulgados pelo IBGE. Aproveite este bom momento de um dos cortes mais desejados entre carnívoros em dez receitas deliciosas.