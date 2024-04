COB Expo 2024 abre a pré-venda exclusiva de cursos do evento

A COB Expo 2024 acontecerá entre os dias 25 e 29 de setembro, no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo. E, para quem já está interessado em garantir presença na segunda edição do evento, foi aberto, nesta última segunda-feira (8), a pré-venda para os cursos que serão disponibilizados ao público.

Na pré-venda, será possível adquirir um voucher no valor promocional de R$69,90, que dará direito a uma vaga em um dos cursos oferecidos na feira. Assim, depois de se inscrever, a pessoa terá até 30 dias para realizar a troca do voucher, a partir da divulgação da grade completa. O voucher garante acesso a um dos cursos mais concorridos e relevantes do mercado esportivo, com conteúdos atrativos tanto para entusiastas do esporte, atletas amadores, estudantes ou profissionais em busca de desenvolvimento profissional. Além disso, dentre os já palestrantes confirmados para edição de 2024, estão Gustavo Herbetta, Diretor de Marketing do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Paulo Conde, Diretor de Comunicação do COB, Andrea Zaccaro, nutricionista especializada em Fisiologia do Exercício pela UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo), Terence Zveiter, advogado especialista em diversas áreas do Direito, Cacilda Amaral, atual presidente da Abragesp (Associação Brasileira de Gestão do Esporte), docente e pesquisadora da UNICAMP.