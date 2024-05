Thiem e Schwartzman se despedem em Roland Garros com homenagens; brasileiros avançam

Dois nomes que ficaram marcados na história de Roland Garros se despediram brevemente do Grand Slam nesta quarta-feira. Em temporada de aposentadoria, o austríaco Dominic Thiem e o argentino Diego Schwartzman fizeram, há menos de quatro anos, um dos melhores jogos do torneio de Paris, em batalha de 5 horas e oito minutos. Agora, ficam apenas na lembrança da torcida francesa. O dia ainda marcou os avanços de Laura Pigossi, Gustavo Heide, Felipe Meligeni e Thiago Monteiro à última rodada do qualificatório.

Finalista duas vezes do Grand Slam (2018 e 2019), o austríaco Dominic Thiem gostaria de disputar a chave principal pela última vez nesta que é a temporada de adeus, mas acabou caindo na segunda rodada do qualificatório diante de finlandês Otto Virtanen, parciais de 6/2 e 7/5.

Assim que a partida terminou, Thiem permaneceu em quadra, sentado em seu córner. E foi aplaudido de pé pela torcida. Os organizadores de Roland Garros passaram momentos de jogos do austríaco no telão, o entregaram um troféu e fizeram um agradecimento. "A história de Thiem em Roland Garros chegou ao fim. Paris te ama, Domi. Obrigado Thiem por todas as lembranças."

O jogador se emocionou no discurso de despedida da competição. "É comovente e também lindo fechar este capítulo do tênis. Muitas lembranças voltaram, de todas as partidas que fiz aqui", afirmou. "O público me ofereceu uma bela despedida, o filme foi ótimo, tenho um belo troféu e estou feliz por ter jogador pela última vez na Suzanne Lenglen (quadra principal)."

Schwartzman foi semifinalista em Roland Garros em 2020 e a despedida também foi bastante emocionante. Superado pelo francês Quentin Halys (6/4, 4/6 e 6/7 (7/10), o argentino também discursou em quadra. "Já tive muitas batalhas aqui, não vou esquecer nenhuma delas. Obrigado a todos por esses momentos", disse, tentando segurar as lágrimas. "Obrigado, Diego. Desejamos a você tudo de melhor para o futuro", homenageou a organização de Roland Garros.

BRASILEIROS PERTO DA CHAVE DE GRUPOS

Falta apenas mais uma vitória para o quarteto brasileiro que disputa o qualificatório se garantir na chave principal de Roland Garros. Nesta quarta-feira, Laura Pigossi, Gustavo Heide e Felipe Meligeni ganharam em dois sets diretos, enquanto Thiago Monteiro levou um susto, mas buscou a virada.

Primeiro a entrar em quadra, Heide passou bem pelo chinês Yunchaokete Bu, parciais de 7/5 e 6/3, e agora encara o italiano Matteo Gigante pela sonhada vaga em um Grand Slam. Já Meligeni brilhou diante do checo Zdenek Kolar, avançando sem sustos com 6/3 e 6/2. O desafio final é contra o português Jaime Faria.

Principal brasileiro no qualificatório, Thiago Monteiro é quem teve mais trabalho. O número 84 do mundo levou um susto ao perder o primeiro set para o francês Valentin Royer, por 6 a 3. Mas não se desconcentrou e avançou com 6/3 e 6/4. O rival será o espanhol Diego Rincón, que superou o tunisiano Aziz Dougaz.

Por fim, Laura Pigossi manteve a boa fase em Paris com novo triunfo sem sustos. Depois do duplo 6/1 na estreia, desta vez avançou com 6/2 e 6/3 diante da polonesa Katarzyna Kawa. Para disputar seu terceiro Grand Slam da carreira e pela primeira vez a chave principal de Roland Garros, precisa passar pela romena Cristina Dinu.