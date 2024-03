Danielle Collins vence Alexandrova e encara Rybakina na final do WTA 1000 de Miami

A final do torneio acontece neste sábado, às 16 horas (de Brasília), diante de Elena Rybakina, número 4 do mundo. No retrospecto entre as duas, a vantagem é da tenista cazaque. Em quatro encontros, Collins tem apenas uma vitória e acumula três derrotas.

Esta é a primeira vez que a americana se classifica para a final de um WTA 1000. Collins tem dois títulos de WTA conquistados no saibro de Palermo e no piso duro de San Jose, em 2021. No ano passado, esteve na final do Grand Slam da Austrália.

Na luta pelo título, Danielle Collins pode ser também a primeira tenista da casa a desfrutar da conquista do título desde Sloane Stephens, em 2018. À época, o torneio ainda era realizado em Key Biscayne.