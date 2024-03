Bayern cede empate no fim contra o Freiburg (2-2) e Leverkusen pode aumentar vantagem

O Bayern de Munique não passou do empate (2-2) em sua visita ao Freiburg, nesta sexta-feira (1º), na abertura da 24ª rodada da Bundesliga, e com esse resultado viu diminuírem as suas chances de conquistar o 12º título consecutivo de campeão da Bundesliga nesta temporada.

O Bayern fica provisoriamente sete pontos atrás do líder Bayer Leverkusen (61 pontos contra 54), que está invicto neste campeonato e tem a chance de aumentar essa margem no domingo no estádio do vizinho Colônia (16º).

Se vencer, o Leverkusen vai ampliar para 10 pontos a vantagem sobre o atual campeão, que nas últimas semanas tem se mostrado muito vulnerável.